Під Києвом позашляховик збив на переході трьох жінок та втік з місця ДТП
- Вчора, 22:24
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Від удару жінок відкинуло на зустрічний автомобіль
В селі Лютіж Вишгородського району Київської області в понеділок сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
«За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу по пішоходному переходу. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний автомобіль ВАЗ», - інформує «Київ оперативний».
Також повідомляється, що одразу після аварії, не збавляючи швидкості, з місця події водій позашляховика втік.
«Двох жінок в критичному стані було терміново госпіталізовано, одна - загибла на місці. Місцеві мешканці кажуть, що потерпілі пішоходи - роми, які проживають поруч», - додає паблік.
На місці працює слідчо-оперативна група. Тривають заходи, спрямовані на затримання водія-злочинця.
Рух транспорту сильно ускладнено в обох напрямках.
Нагадаємо, сьогодні на Троєщині зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус.