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    Під Києвом позашляховик збив на переході трьох жінок та втік з місця ДТП

    Від удару жінок відкинуло на зустрічний автомобіль
    В селі Лютіж Вишгородського району Київської області  в понеділок сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. «За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу по пішоходному переходу. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний
    • Вчора, 22:24
    • Розсилка
    Місце ДТП
    Фото: Київ оперативний
    Місце ДТП

    Від удару жінок відкинуло на зустрічний автомобіль

    В селі Лютіж Вишгородського району Київської області  в понеділок сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    «За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу по пішоходному переходу. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний автомобіль ВАЗ», - інформує «Київ оперативний».

    Також повідомляється, що одразу після аварії, не збавляючи швидкості, з місця події водій позашляховика втік.

    «Двох жінок в критичному стані було терміново госпіталізовано, одна - загибла на місці. Місцеві мешканці кажуть, що потерпілі пішоходи - роми, які проживають поруч», - додає паблік.
    На місці працює слідчо-оперативна група. Тривають заходи, спрямовані на затримання водія-злочинця. 

    Рух транспорту сильно ускладнено в обох напрямках.

    Нагадаємо, сьогодні на Троєщині зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус.

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