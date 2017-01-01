Під Києвом позашляховик збив на переході трьох жінок та втік з місця ДТП

Від удару жінок відкинуло на зустрічний автомобіль

В селі Лютіж Вишгородського району Київської області в понеділок сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. «За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу по пішоходному переходу. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний



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Фото: Київ оперативний Місце ДТП

Від удару жінок відкинуло на зустрічний автомобіль

В селі Лютіж Вишгородського району Київської області в понеділок сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

«За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу по пішоходному переходу. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний автомобіль ВАЗ», - інформує «Київ оперативний».

Також повідомляється, що одразу після аварії, не збавляючи швидкості, з місця події водій позашляховика втік.

«Двох жінок в критичному стані було терміново госпіталізовано, одна - загибла на місці. Місцеві мешканці кажуть, що потерпілі пішоходи - роми, які проживають поруч», - додає паблік.

На місці працює слідчо-оперативна група. Тривають заходи, спрямовані на затримання водія-злочинця.

Рух транспорту сильно ускладнено в обох напрямках.

Нагадаємо, сьогодні на Троєщині зіткнулися вантажівка та маршрутний автобус.