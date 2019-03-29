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    Під Кропивницьким знайшли рештки школярки, яка зникла півроку тому

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    Під Кропивницьким знайшли рештки школярки, яка зникла півроку тому

    На страшну знахідку натрапив чоловік, що готував ділянку для посівної

    26 травня неподалік Кропивницького у полі знайшли останки молодої дівчини – в одязі, дуже схожому на той, у котрий була вбрана 16-річна Діана Хріненко, яка зникла у серпні минулого року.

    Про це йдеться у програмі «Кримінал» на телеканалі «Прямий».

    Як відомо, дівчина поверталася додому зі святкування Дня Незалежності 2018 року у рідному селі Суботці, але не дійшла до свого дому якихось 200 метрів, коли на неї напали.

    Школярка встигла зателефонувати своєму хлопцю і покликати на допомогу. Втім далі зв'язок обірвався. Шукали Діану сотні правоохоронців та волонтерів, проте вийти на слід зниклої так і не вдалося.

    На страшну знахідку натрапив чоловік, що готував ділянку для посівної. Раптом трактор вигорнув з-під землі шмат червоної тканини з кістками.

    За зовнішніми ознаками, тіло могло пролежати у землі близько як півроку. Одяг та останки мертвої людини відправили на дослідження. Результати ДНК-експертизи будуть відомі за місяць.

    Підозрюваних і затриманих у цій справі напоки немає.

    «Прибула на місце події слідчо-оперативна група , працівники криміналістичної лабораторії, експерти відповідні, які розпочали роботу, спрямовану на відпрацювання прилеглої території, а також встановлення інших слідів, які були виявлені в подальшому поруч із виявленням фрагментів. А також після проведення відкопування було виявлено тіло, яке, як нам зрозуміло, належить жінці», - повідомив керівник Національної поліції у Кіровоградській області Роман Козьяков.

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