Під Миколаєвом скажений бик напав на людей, тварину довелось пристрелити



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Під Миколаєвом розлючений бик влаштував полювання на людей

Оскаженілого бика змогли знешкодити лиш з одинадцятого пострілу картеччю

У місті Снігурівка Миколаївської області двоє чоловіків постраждали від нападу скаженого 800-кілограмового домашнього бика. Тварину не могли зупинити поліцейські кулі – знешкодити її вдалося лише завдяки мисливській рушниці з картеччю.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інцидент стався 7 серпня. До правоохоронців звернулась жінка й просила врятувати її чоловіка та сусіда від нападу домашнього бика, який несподівано напав на них, почав топтати їх у дворі будинку та піднімати на роги. Хазяйка сховалась у хаті та чекала допомоги. Група поліцейських, що прибули на виклик, застосували проти тварини табельну вогнепальну зброю, але марно.

«Вісім пострілів здійснили поліцейські, проте лише змогли відволікти увагу скотини від його жертв на себе. Розлючений бик продовжував бушувати та трощити усе на своєму шляху, намагаючись прорватися з подвір’я приватного будинку на вулицю», – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. На місце події також прибув начальник Снігурівського відділу поліції.

«За кілька годин, на одинадцятий влучний постріл картеччю, бика, вагою понад 800 кг, було знешкоджено», – вказали в поліції.

За результатами проведеної фахової експертизи було встановлено, що бик був хворим на сказ. Постраждалих чоловіків госпіталізували, вони потребували оперативного втручання. Наразі вони знаходяться у лікарні, їхньому життю вже нічого не загрожує. Раніше в Миколаївській міськраді через масову евтаназію собак побили директора «Центру захисту тварин».