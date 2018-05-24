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    Під Зайцевим загинув 22-річний снайпер

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    Богдан&nbsp;Коломієць був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів&nbsp;24-ї окремої механізованої бригади&nbsp;імені короля Данила - Під Зайцевим загинув 22-річний снайпер
    Богдан Коломієць був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

    Обстріл біля Зайцевого, під час якого загинув воїн, стався близько 22-ї години

    На Донбасі, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць.

    Як повідомляє фонд «Повернись живим» у Facebook, він був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів 24-ї бригади.

    Обстріл біля Зайцевого, під час якого загинув воїн, стався близько 22-ї години. Снайпер отримав осколкові поранення в голову, руки та грудну клітину.

    «Хлопець народився та виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області, навчався в технологічному університеті у Вінниці», – зазначає фонд.

    Богдан навчався в технологічному університеті у Вінниці.

    Коломієць був командиром 2-го відділення снайперів взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

    Хлопець був призваний на військову службу 28 листопада 2016 року.

    У хлопця залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею. Поховання має відбутися у рідному селі бійця, дата уточнюється.

     

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