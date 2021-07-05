Під Золотим-4 окупанти стріляли з мінометів

Бойовики сьогодні вже тричі порушували «тишу»

Російські окупаційні війська від початку доби 5 липня тричі порушили режим тиші в районі проведення Операції Об’єднаних сил. Втрат серед українських бійців немає. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій українських захисників з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл із мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Піски противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як зазначається, українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

У пресслужбі також повідомили, що у районі проведення Операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 36 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу, 4 липня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ.