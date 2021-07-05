На Львівщині мешканці села навколішки зустрічали загиблого на Донбасі воїна (фото)

Люди вибудували колону біля дороги та стоять навколішки, аби шанобливо провести в останню путь бійця

5 липня у Золочівському районі зустрічають тіло воїна, який загинув на Донбасі. Про це інформує Золочів.нет.

Військовослужбовця везуть у село Струтин. Люди вибудували колону біля дороги та стоять навколішки, аби шанобливо провести в останню путь бійця, що віддав своє життя, обороняючи українські землі від окупантів.

Варто порівняти, як зустрічають та ховають воїнів в Україні та як дбає про своїх бойовиків, які загинули, Росія. Країна-агресорка таємно ховає солдат, які гинуть на Сході або зариває їх, як собак, просто у ямах, без трун і відповідної атрибутики.

Додамо, що 5 липня Збройні Сили України та Національна гвардія звільнили Слов’янськ від російських бойовиків та терористів. Над містом, яке окупанти вважали своєю неприступною фортецею, знову замайорів український прапор.

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