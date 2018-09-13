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    Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»

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    Петров і Боширов - Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»
    Скріншот з відео
    Петров і Боширов

    Петров і Боширов повідомили, що не працюють в ГРУ, вони бізнесмени

    Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки громадяни РФ Олександр Петров і Руслан Боширов дали інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

    В інтерв'ю RT Петров і Боширов заявили, що на фотографіях, які розповсюдила британська поліція, дійсно зображені вони. Росіяни запевняють, що вони приїхали в Солсбері як туристи, щоб подивитися на знаменитий собор.

    Обидва заявили, що не працюють в ГРУ, вони бізнесмени, і нічого не знали про існування Сергія Скрипаля та речовини «Новачок».

    За словами Петрова і Боширова, у Велику Британію вони не привозили з собою флакон жіночих парфумів, адже «для нормального чоловіка це нерозумно».

    Росіяни кажуть, що після подій в Солсбері їхнє життя «перетворилося на жах і повністю перевернулося». «Нам страшно вийти на вулицю після того, що сталося», - заявили Петров і Боширов.

    Нагадаємо, раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.

    Джерело: Новое Время

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