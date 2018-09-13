Підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи»



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Скріншот з відео Петров і Боширов

Петров і Боширов повідомили, що не працюють в ГРУ, вони бізнесмени

Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки громадяни РФ Олександр Петров і Руслан Боширов дали інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

В інтерв'ю RT Петров і Боширов заявили, що на фотографіях, які розповсюдила британська поліція, дійсно зображені вони. Росіяни запевняють, що вони приїхали в Солсбері як туристи, щоб подивитися на знаменитий собор.

Обидва заявили, що не працюють в ГРУ, вони бізнесмени, і нічого не знали про існування Сергія Скрипаля та речовини «Новачок».

За словами Петрова і Боширова, у Велику Британію вони не привозили з собою флакон жіночих парфумів, адже «для нормального чоловіка це нерозумно».

Росіяни кажуть, що після подій в Солсбері їхнє життя «перетворилося на жах і повністю перевернулося». «Нам страшно вийти на вулицю після того, що сталося», - заявили Петров і Боширов.

Нагадаємо, раніше головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.

Джерело: Новое Время