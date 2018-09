Кремлівський канал покаже інтерв'ю з підозрюваними в отруєнні Скрипаля



Олександр Петров і Руслан Боширов

Головний редактор RT Маргарита Симоньян повідомила, що Боширов і Петров самі зателефонували їй

Російський державний канал «Russia Today» взяв інтерв'ю у Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких підозрюють в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомила в Twitter головний редактор RT Маргарита Симоньян.

За її словами, інтерв’ю з Петровим і Бошировим вийде ввечері 13 вересня.

«Spent an evening with Petrov and Boshirov. Yes, the «Salisbury GRU agents». Interview coming later today», - написала Симоньян.

Вона повідомила, що Боширов і Петров самі зателефонували їй, і захотіли дати інтерв’ю лише їй.

«Вони відмовилися давати інтерв'ю будь-кому іншому, навіть нашим журналістам, бо, за їхніми словами, вони мене знають по ефірах і читають мої соцмережі і тому, знову ж, за їхніми словами, довіряють», - написала Симоньян.

Як відомо, 12 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері знайдені.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.