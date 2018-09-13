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    Кремлівський канал покаже інтерв'ю з підозрюваними в отруєнні Скрипаля

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    <span>Олександр Петров і Руслан Боширов</span> - Кремлівський канал покаже інтерв'ю з підозрюваними в отруєнні Скрипаля
    Олександр Петров і Руслан Боширов

    Головний редактор RT Маргарита Симоньян повідомила, що Боширов і Петров самі зателефонували їй

    Російський державний канал «Russia Today» взяв інтерв'ю у Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких підозрюють в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

    Про це повідомила в Twitter головний редактор RT Маргарита Симоньян.

    За її словами, інтерв’ю з Петровим і Бошировим вийде ввечері 13 вересня.

    «Spent an evening with Petrov and Boshirov. Yes, the «Salisbury GRU agents». Interview coming later today», - написала Симоньян.

    Вона повідомила, що Боширов і Петров самі зателефонували їй, і захотіли дати інтерв’ю лише їй.

    «Вони відмовилися давати інтерв'ю будь-кому іншому, навіть нашим журналістам, бо, за їхніми словами, вони мене знають по ефірах і читають мої соцмережі і тому, знову ж, за їхніми словами, довіряють», - написала Симоньян.

    Як відомо, 12 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері знайдені.

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

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