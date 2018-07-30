Підозрюваний у побитті Найєма водій заявив, що «поступив в коледж Лондона»



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Нардеп Мустафа Найєм після побиття 30 квітня у Києві

Також брат нардепа повідомив, що підозрюваний «вже влаштувався на роботу на ТОВ «Мир»

В понеділок, 30 липня, суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання Саітову Ахмеду Абубакаровичу - одному із підозрюваних у побитті народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook брат нардепа, юрист Масі Найєм.

Він додав, що на судовому засіданні захисник водія автомобілю, який спровокував інцидент, надав переклад тексту (текст англійською без печатки, просто англійський текст) нібито з коледжу з Лондона, що «він умовно зарахований до навчального закладу».

«У зв‘язку із цим просили надати дозвіл повернути підозрюваному закордонний паспорт для отримання візи. Суд відмовив», - повідомив брат нардепа.

Також Масі Найєм зауважив, що підозрюваний «вже влаштувався на роботу на ТОВ «Мир».

Нагадаємо, строк досудового розслідування у справі про побиття нардепа Мустафи Найєма було продовжено до 30 серпня.

Напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня в центрі Києва.