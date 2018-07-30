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    Підозрюваний у побитті Найєма водій заявив, що «поступив в коледж Лондона»

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    Нардеп Мустафа Найєм після побиття 30 квітня у Києві - Підозрюваний у побитті Найєма водій заявив, що «поступив в коледж Лондона»
    Нардеп Мустафа Найєм після побиття 30 квітня у Києві

    Також брат нардепа повідомив, що підозрюваний «вже влаштувався на роботу на ТОВ «Мир»

    В понеділок, 30 липня, суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов‘язання Саітову Ахмеду Абубакаровичу - одному із підозрюваних у побитті народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

    Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook брат нардепа, юрист Масі Найєм.

    Він додав, що на судовому засіданні захисник водія автомобілю, який спровокував інцидент, надав переклад тексту (текст англійською без печатки, просто англійський текст) нібито з коледжу з Лондона, що «він умовно зарахований до навчального закладу».

    «У зв‘язку із цим просили надати дозвіл повернути підозрюваному закордонний паспорт для отримання візи. Суд відмовив», - повідомив брат нардепа.

    Також Масі Найєм зауважив, що підозрюваний «вже влаштувався на роботу на ТОВ «Мир».

    Нагадаємо, строк досудового розслідування у справі про побиття нардепа Мустафи Найєма було продовжено до 30 серпня.

    Напад на Найєма через інцидент на дорозі було скоєно 30 квітня в центрі Києва.

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