У Києві побили нардепа Мустафу Найєма

У депутата ймовірно зламана щелепа

Сьогодні у столиці біля Бесарабського ринку побили народного депутата Мустафу Найєма Джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що у нього перелам щелепи та садини голови. Напад на народного обранця стався приблизно о 18 годині. Політика забрала «швидка». За словами депутата, він рухався на своєму



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Мустафа Найєм

У депутата ймовірно зламана щелепа

Сьогодні у столиці біля Бесарабського ринку побили народного депутата Мустафу Найєма

Джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що у нього перелам щелепи та садини голови.

Напад на народного обранця стався приблизно о 18 годині.

Політика забрала «швидка». За словами депутата, він рухався на своєму автомобілі Honda Accord бульваром Шевченка в бік Бессарабського ринку. На дорозі у нього стався конфлікт з водієм автомобіля BMW, який також рухався у цьому напрямку.



За словами Найєма, інший водій грубо порушив правила дорожнього руху. Він зробив йому зауваження. Після словесної перепалки вони обидва вийшли зі своїх машин. Найєм викликав поліцію, а власник «німця» викликав на підмогу товаришів.



До місця конфлікту приїхав Mercedes Gelandewagen, з якого вийшли дві людини. У результаті почалася бійка, під час якої Мустафі завдали кілька ударів. Коли перехожі крикнули, що в самому центрі столиці б'ють депутата, нападники кинулися бігти. Політик спробував їх наздогнати, що йому і вдалося зробити вже за будівлею Arena City. Там опоненти повалили його на землю, після чого зникли з місця події на своїх автомобілях.



Коли Мустафа повернувся до свого авто, туди вже прибули співробітники поліції. Потерпілому знадобилася допомога медиків, він скаржився на травму щелепи. Нападників затримали і вже доставили на місце події для впізнання.





Відзначимо, що за непідтвердженою інформацією учасники конфлікту, які вдарили Найєма, - громадяни Російської Федерації. На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Нардеп попросив пройти тест-Драгер, який показав нул