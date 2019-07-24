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    Пішов з життя актор Рутгер Хауер

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    Рутгер Хауер пішов з життя - Пішов з життя актор Рутгер Хауер
    Рутгер Хауер пішов з життя

    Зірці Голлівуду було 75 років

    Нідерландський актор Рутгер Хауер, відомий своїми ролями у культових голлівудських фільмах, помер у віці 75 років після нетривалої хвороби.

    Про це повідомляє Variety.

    Смерть актора у Нідерландах підтвердив його агент Стів Кеніс. Хауера поховали у середу.

    Одна з ключових ролей Хауера - андроїд Рой Бетті у «Тому, що біжить по лезу» Рідлі Скотта 1982 року. Фільм став культовим, а образ Роя - одним з найважливіших у поп-культурі.

    Актор знімався у фільмах Пола Верховена і ролі в його картинах принесли йому світову популярність.

    До числа найбільш відомих фільмів за участю Хауера відносяться «Плоть і кров», «Той, що біжить по лезу», «Попутник», «Сліпа лють», «Нічні яструби», «Лічені секунди», «Достукатися до небес». Останньою роботою актора в кіно стала роль в гучному фільму Жака Одіара «Брати Сістерс».

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