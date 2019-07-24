Пішов з життя актор Рутгер Хауер



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Рутгер Хауер пішов з життя

Зірці Голлівуду було 75 років

Нідерландський актор Рутгер Хауер, відомий своїми ролями у культових голлівудських фільмах, помер у віці 75 років після нетривалої хвороби.

Про це повідомляє Variety.

Смерть актора у Нідерландах підтвердив його агент Стів Кеніс. Хауера поховали у середу.

Одна з ключових ролей Хауера - андроїд Рой Бетті у «Тому, що біжить по лезу» Рідлі Скотта 1982 року. Фільм став культовим, а образ Роя - одним з найважливіших у поп-культурі.

Актор знімався у фільмах Пола Верховена і ролі в його картинах принесли йому світову популярність.

До числа найбільш відомих фільмів за участю Хауера відносяться «Плоть і кров», «Той, що біжить по лезу», «Попутник», «Сліпа лють», «Нічні яструби», «Лічені секунди», «Достукатися до небес». Останньою роботою актора в кіно стала роль в гучному фільму Жака Одіара «Брати Сістерс».