Пішов з життя легендарний диктор Українського радіо



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Пішов з життя легендарний голос Українського радіо Микола Козій

Миколу Козія вважали одним із найкращих українських радіодикторів

Сьогодні пішов з життя легендарний голос Українського радіо Микола Козій.

Про це повідомив керівник Суспільного радіомовлення, генеральний продюсер UA:Українське радіо Дмитро Хоркін

Саме Микола Козій озвучив українською мовою Томос про надання автокефалії Православній Церкві України.

Народився Микола Козій 19 червня 1941 року. Його вважали одним із найкращих українських радіодикторів.

Брав участь в озвучуванні низки популярних телесеріалів та програм, зокрема пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, так званого «Шкільного наукового радіотовариства», які виходили у 1980-і роки щобудня від 16:10 до 16:35.

Від середини 1990-х був одним із ведучих ранкової інформаційної програми НРКУ, що звучала у проміжку 7:00 до 7:40.

Микола Козій брав участь у дублюванні та озвученні таких фільмів як «Король говорить», «Ноїв ковчег», телесеріалів «Альф», «Коломбо», мультсеріалів «Паровоз Томас і його друзі» та «Трансформери».

Озвучив велику кількість аудіокниг (частину з яких зроблено для УТОС), передачі французької телекомпанії FCI, програму «Дотик природи». Численні читачі УТОС завжди вважали Миколу Козія найкращим диктором аудіокниг. Вони нерідко брали в бібліотеках аудіокниги, керуючись у своєму виборі лише його іменем на коробці зі стрічкою.

Читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті. Два МР3-диски загальною тривалістю 26-годин у перекладі Івана Хоменка вийшли восени 2007 року.