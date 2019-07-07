У Каліфорнії через сильні землетруси оголосили надзвичайний стан



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Губернатор Каліфорнії закликав мешканців готуватися до нових поштовхів

У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан після другого землетрусу, який стався вночі, 6 липня.

Про це повідомляє The Guardian.

«Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан та закликав мешканців готуватися до нових поштовхів, після того як південні райони штату постраждали від другого потужного землетрусу за декілька днів», — йдеться у повідомленні.

Сам губернатор штату Гевін Ньюсом написав слова подяки у Twitter рятувальникам та закликав співгромадян бути готовими до нових поштовхів.

«Вдячний усім, хто невтомно працював над відновлювальними роботами протягом ночі та сьогодні вранці. Як каліфорнійці ми завжди повинні бути готові до наступного землетрусу», — написав губернатор у Twitter.

Нагадаємо, 4 липня в 195 км на північ від Лос-Анджелеса (населення — близько 4 млн осіб), неподалік від міста Ріджкрест стався перший землетрус магнітудою 6,4. Це був найпотужніший землетрус у штаті за чверть століття. Через це природне явище в штаті також терміново ввели режим надзвичайного ситуації.