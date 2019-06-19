Після новини про смерть Тимчука Парубій закрив засідання Ради



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Парубій висловив співчуття сім’ї, родині, близьким і всім друзям Дмитра Борисовича

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Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

«Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття сім’ї, родині, близьким і всім друзям Дмитра Борисовича. Я не бачу можливості надалі продовжувати розгляд правок сьогодні. Ми продовжимо розгляд правок завтра о 10 ранку. А зараз ранкове пленарне оголошую закритим», - сказав спікер Андрій Парубій.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада розглядає поправки до Виборчого кодексу України і зупинилася на 783-й поправці.

Як повідомлялось, сьогодні у Києві загинув нардеп Дмитро Тимчук - його знайшли застреленим у власній квартирі.