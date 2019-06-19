Депутата від «Народного фронту» знайшли мертвим (оновлюється)



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Дмитра Тимчука знайшли з вогнепальним пораненням в голову

Народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі. Про це повідомляють джерела «Главкому».

Повідомлення про загибель

Цю інформацію підтвердив народний депутат Антон Геращенко.

«Годину тому, у себе вдома, під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо оперативна група поліції», - написав він у Facebook.

Реакція колег та друзів

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

«Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття сім’ї, родині, близьким і всім друзям Дмитра Борисовича. Я не бачу можливості надалі продовжувати розгляд правок сьогодні. Ми продовжимо розгляд правок завтра о 10 ранку. А зараз ранкове пленарне оголошую закритим», - сказав спікер Андрій Парубій.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного депутата фракції «Народний фронт» Дмитра Тимчука, трагічно загиблого сьогодні. «Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас», - зазначив Арсеній Яценюк.

«Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять», - сказав лідер «Народного фронту».

Хто такий Дмитро Тимчук

Народний депутат від «Народного фронту», військовий (підполковник запасу), член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, а також координатор групи «Інформаційний спротив», яка дошкуляла сепаратистам і Кремлю. Відомий тим, що регулярно і детально на сторінках соцмереж висвітлював життя на півострові в умовах російської окупації, війну на Донбасі та російську диверсійну діяльності в Україні. У соціальній мережі Facebook кількість тих, хто слідкує за його сторінкою, перевищила 268 тисяч користувачів.

Група «Інформаційний спротив», яку він очолював, публікувала інформаційні та аналітичні статті про перебіг війни на Сході України, про інформаційні вкиди та ризики тих чи інших дій з боку РФ.

Останнє інтерв’ю «Главкому» Тимчук дав на початку травня: розказав про зміну ситуації на фронті після виборів, фінансування бойовиків Росією, паспортизацію мешканців окупованих районів Донецької і Луганської областей.