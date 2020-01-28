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    Після публікації «Главкома» із сайту популярного онлайн-магазину зник російський прапор

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    Дитячий інтернет-магазин оскандалився через товар із прапором країни-агресора - Після публікації «Главкома» із сайту популярного онлайн-магазину зник російський прапор
    Дитячий інтернет-магазин оскандалився через товар із прапором країни-агресора

    Інтернет-магазин поміняв ілюстрацію до товару - триколор прибрали

    Після вчорашньої публікації «Главкома» про те, що український онлайн-магазин «Панама» продає іграшки із прапором країни-агресора, із сайту магазину прибрали фотографію іграшки, на якій був зображений прапор.

    На сайті в розділі «Розвиваючі іграшки» клієнтам пропонували придбати рахівницю-алфавіт, на якій зображені букви, а поруч – предмети, назви яких починаються з вказаної літери. Біля літери «ф» намальований російський прапор.

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    Нині ж біля опису товару інше фото – без триколору.

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    Виробник іграшки - російська компанія «Світ дерев’яних іграшок». Її офіс є в Україні, а також у Китаї.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у 2017 році прокуратура Київської області з'ясувала, що в одній з мереж будівельних магазинів продавалися дитячі іграшки з зображенням символіки Російської Федерації.

    Тоді прокуратура невідкладно відреагувала на публікації в засобах масової інформації про цей факт.

    У рамках досудового розслідування кримінальної справи було здійснено огляд в приміщеннях мережі будівельних магазинів і проведено допит керівництва гіпермаркету.

    Нагадаємо, 26 січня, помер скандальний протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін. Священник відомий своїми закликами до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації.

    Росія торгівля прапор Україна
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