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    Суспільство

    Популярний український онлайн-магазин продає іграшки з прапором країни-агресора

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    На сайті магазину в розділі &laquo;Розвиваючі іграшки&raquo; клієнтам пропонують придбати рахівницю-алфавіт з російським триколором - Популярний український онлайн-магазин продає іграшки з прапором країни-агресора
    На сайті магазину в розділі «Розвиваючі іграшки» клієнтам пропонують придбати рахівницю-алфавіт з російським триколором

    Українських дітей навчають, що прапор – це насправді російський «флаг»

    Популярний український онлайн-магазин «Панама» продає іграшки із прапором країни-агресора.

    На сайті в розділі «Розвиваючі іграшки» клієнтам пропонують придбати рахівницю-алфавіт, на якій зображені букви, а поруч – предмети, назви яких починаються з вказаної літери.

    Біля літери «ф» намальований російський прапор. Очевидно, так розробники іграшки хотіли пояснити дітям, що слово «прапор», російською «флаг», починається з літери «ф». При цьому проілюстрували це слово вони прапором країни-агресора – триколором.

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    Виробник іграшки - російська компанія «Світ дерев’яних іграшок». Її офіс є в Україні, а також у Китаї.

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    Раніше «Главком» повідомляв, що у 2017 році прокуратура Київської області з'ясувала, що в одній з мереж будівельних магазинів продавалися дитячі іграшки з зображенням символіки Російської Федерації.

    Тоді прокуратура невідкладно відреагувала на публікації в засобах масової інформації про цей факт.

    У рамках досудового розслідування кримінальної справи було здійснено огляд в приміщеннях мережі будівельних магазинів і проведено допит керівництва гіпермаркету.

    Нагадаємо, 26 січня, помер скандальний протоієрей Російської православної церкви Всеволод Чаплін. Священник відомий своїми закликами до втручання Росії в українську політику, аж до відкритої війни і окупації.

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