Після скандалу з «листами Порошенка до ФСБ» нардепам пропонують «антифейковий» закон

Ідея «антифейкового» закону виникла у БПП на піку скандалу з «листами Порошенко до ФСБ»

Фракція «Блок Петра Порошенка» пропонує прийняти закону проти недостовірної інформації. З такою пропозицією виступив на погоджувальній раді Верховної Ради голова фракції БПП Артур Герасимов. Зокрема, Герасимов закликав створити робочу групу і розробити проект закону. «Сьогодні кількість фейків, які наш північний сусід буде



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Глава БПП Артур Герасимов

Ідея «антифейкового» закону виникла у БПП на піку скандалу з «листами Порошенко до ФСБ»

Фракція «Блок Петра Порошенка» пропонує прийняти закону проти недостовірної інформації. З такою пропозицією виступив на погоджувальній раді Верховної Ради голова фракції БПП Артур Герасимов.

Зокрема, Герасимов закликав створити робочу групу і розробити проект закону. «Сьогодні кількість фейків, які наш північний сусід буде поширювати в нашій країні, буде тільки збільшуватися», - аргументував він розробку закону.

На пропозицію Герасимова опозиційно налаштовані парламентарі відповіли із сарказмом. Так, член партії «Об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк зазначив, що такий проект можна тільки вітати, адже він «допоможе президенту позбутися чиновників і, перш за все, Генпрокуратури».

Ідея Герасимова виникла на піку скандалу з «листами Порошенко до ФСБ», які опублікував грузинський телеканал «Руставі-2». У його сюжеті стверджується, що Петро Порошенко в 2007 році написав прохання в ФСБ дозволити йому в'їзд в Росію - раніше його не впустили в країну як «небажану персону». У проханні Порошенко начебто запевняє, що залучає інвестиції в Росію і не має нічого спільного з «антиросійською істерією Ющенко».

На «Руставі-2» запевняють в справжності листів та готові судитися.