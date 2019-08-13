Після вибуху на полігоні у Росії населенню рекомендують покинути домівки



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Лікарі, що працювали під час вибуху, вирушили на обстеження в Москву

Жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону під Архангельськом (Російська Федерація), де стався вибух рекомендують покинути домівки.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що після вибуху на ракетному полігоні мешканцям розташованого неподалік селища Ньонокса порекомендували з 14 серпня покинути свої домівки у зв'язку з плановими роботами на військовому об'єкті.

Також архангельські лікарі, що надавали допомогу постраждалим під час вибуху, будуть спрямовані на обстеження до Москви. Необхідність такого обстеження висловили самі працівники медичних установ. Перша група медиків вже вирушила для обстеження.

Зазначимо, що у вівторок російська гідрометеорологічна служба повідомила, що рівень радіації в Сєвєродвінску, який одразу після вибуху перевищив на окремих станціях норму в 16 разів, вже через пів години різко знизився, а через дві години нормалізувався.

Нагадаємо, в Росатомі повідомили про загибель п’ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.