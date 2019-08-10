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    У світі

    Росатом повідомив про загибель п’ятьох співробітників від вибуху під Архангельськом

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    <p>Вибух на полігоні під Архангельськом.</p> <p>Фото: &laquo;Нова газета&raquo;</p> - Росатом повідомив про загибель п’ятьох співробітників від вибуху під Архангельськом

    Вибух на полігоні під Архангельськом.

    Фото: «Нова газета»

    Міноборони РФ стверджують, що радіаційний фон після вибуху був у нормі і шкідливих викидів в атмосферу не фіксували

    У Росатомі повідомили про загибель п’ятьох співробітників в результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.

    Про це повідомляє «Ехо Москви».

    Ще троє поранені.

    «Вибухи почалися при випробуванні рідинної реактивної рухової установки «в період робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення», повідомляє «Росатом», – зазначає видання.

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    Також повідомляється, що у Міноборони РФ стверджують, що радіаційний фон після вибуху був у нормі і шкідливих викидів в атмосферу не фіксували. На сайті адміністрації Северодвінську з’явилося повідомлення про те, що було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Пізніше його видалили. Тим часом в аптеках міста люди масово скуповують йодовмісні препарати.

    Як повідомлялося, на полігоні в Архангельській області РФ троє людей загинули у результаті вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще восьмеро людей перебувають у тяжкому стані. Був зафіксований підвищений радіаційний фон.

    Вибухи на військовому складі в РФ: кількість постраждали зросла до дев’яти.

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