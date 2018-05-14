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    Південь Франції засипало травневим снігом

    • Сьогодні, 12:46
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    Снігопад у Франції, 13 травня
    Фото: Twitter pindrow
    Снігопад у Франції, 13 травня

    У ряді регіонів оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки

    Францію 13 травня накрив потужний снігопад, внаслідок якого у південних регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер) оголосили «помаранчевий» - передостанній - рівень небезпеки.

    Про це пише The Connextion.

    «Місцями сніг досі падає на висоті понад 1000 метрів», - повідомила національна метеорологічна служба.

    На висоті 1300 метрів випало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 - до 10 сантиметрів.

    На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку. Мешканців закликають негоду перечекати вдома.

    Для фермерів наслідки такого снігопаду можуть бути непередбачувано важкими.

    При цьому синоптики прогнозують нові снігопади.

    Нагадаємо, 14 травня в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Очікується поривчастий вітер.

    Джерело: Європейська правда

    прогноз погоди атмосферне явище Франція
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