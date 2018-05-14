Південь Франції засипало травневим снігом
- Сьогодні, 12:46
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У ряді регіонів оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки
Францію 13 травня накрив потужний снігопад, внаслідок якого у південних регіонах країни (Ардеш, Канталь, Верхня Луара і Лозер) оголосили «помаранчевий» - передостанній - рівень небезпеки.
Про це пише The Connextion.
«Місцями сніг досі падає на висоті понад 1000 метрів», - повідомила національна метеорологічна служба.
На висоті 1300 метрів випало близько 35 сантиметрів снігу, на позначці 1000 - до 10 сантиметрів.
На вулиці міст вивели снігоприбиральну техніку. Мешканців закликають негоду перечекати вдома.
Для фермерів наслідки такого снігопаду можуть бути непередбачувано важкими.
При цьому синоптики прогнозують нові снігопади.
On approche des 50 cm sur le #MontLozere à 12h30. Et il #neige fortement. Épisode record en cours pour un 13 mai. #VigilanceOrange pic.twitter.com/g0S0OSkOLW— Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) 13 мая 2018 г.
Нагадаємо, 14 травня в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Очікується поривчастий вітер.
Джерело: Європейська правда