Синоптики радять дістати светри і парасолі: в Україні різко похолодає

Дощі та холодний вітер охоплять Україну

У понеділок, 14 травня, погоду України визначатиме прохолодне повітря, а також короткочасні дощі, місцями з грозами. Тому, українцям радять «озброїтися» парасольками і бути готовими до весняних дощових днів.

Український синоптик Наталія Діденко також попереджає про поривчастий вітер та дощі. Проте, запевняє, що тепла погода невдовзі повернеться в Україну.

«14 травня часом дощ, поривчастий вітер та +16 градусів. Потепліє з 15 травня», – пише синоптик на своїй сторінці у Facebook.

За даними Укргідрометцентру температура повітря в Україні цього дня коливатиметься від +22 до +15 градусів тепла. Всією територією країни пройдуть грози.

Так, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° (в Карпатах 2-5° тепла, на грунті місцями заморозки 0-2°), вдень 15-20°, у південній частині та на Закарпатті до 23°.

У західних областях пройдуть дощі, температура вночі +7...+9°, вдень близько +16...+19°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Карпатах місцями дощі, температура повітря вночі +7...+9°, вдень +19...+21°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На півночі України очікується дощ. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У центрі України буде дощ, температура вночі +8...+10°, вдень близько +17...+19°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На сході України місцями прогнозують дощі, вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У південних областях України місцями дощі, температура вночі +11...+13°, вдень близько +18...+21°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Криму буде хмарно, температура вночі +11...+13°, вдень +18...+20°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

В українській столиці обіцяють короткочасні дощі; температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.