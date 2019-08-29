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    Південна Корея та Японія: експерт проаналізував новий виток конфлікту

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    Південна Корея та Японія: експерт проаналізував новий виток конфлікту

    Сеул оголосив про вихід з договору про передачу даних розвідки - як це вплине на безпеку у регіоні?

    29 серпня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Південна Корея та Японія: новий виток конфлікту?».

    Запрошений гість: Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, аналітик центру «Ad Astra», який проаналізує наступні питання: Японія та Південна Корея посилюють своє дипломатичне та торгівельне протистояння; Сеул оголосив про вихід з договору про передачу даних розвідки - як це вплине на безпеку у регіоні? Чому від цього виграють КНР та РФ? Які є варіанти завершити протистояння? Кім та його нові ракети, які дуже небезпечні для регіону.

    Як відомо, Південна Корея розпочала військові навчання поблизу островів Токто, які є спірною територією між Токіо та Сеулом.

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