Корея розпочала навчання поблизу спірних з Японією островів



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Південна Корея сперечається з Японією через острови Фото: Getty

У навчаннях поблизу спірних островів Токто візьмуть участь військовослужбовці морських, повітряних та наземних сил

Південна Корея розпочала дводенні військові навчання поблизу островів Токто, які є спірною територією між Токіо та Сеулом.

Про це інформує Yonhap.

«Збройні сили Південної Кореї розпочали дводенні військові навчання для захисту островів Токто у неділю на тлі зростання напруги щодо торгівлі та історії, демонструючи стійку оборонну позицію проти неодноразових претензій Японії на суверенітет над скелястими островами у Східному морі», – йдеться у повідомленні. Як повідомили джерела з південнокорейських Військово-морських сил, у навчаннях поблизу спірних островів Токто візьмуть участь військовослужбовці морських, повітряних та наземних сил.

Військові навчання, заплановані Сеулом викликали протест у Токіо, який підтвердив свій суверенітет над островами.

Уряд Японії заявив, що «глибоко шкодує» з приводу організації навчань та закликав Сеул припинити їх, стверджуючи, що скелясті острови, відомі під назвою Такесіма, «є невід’ємною частиною території Японії».

Корея заявила про намір не пролонгувати угоду щодо обміну розвідувальними даними із Японією.