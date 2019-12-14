Північна Корея вдруге за тиждень провела загадкове випробування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Космодром Сохе

У КНДР не уточнили, що саме за випробування проводили

Північна Корея заявила, що провела ще одне «дуже важливе» випробування на стартовому майданчику для запуску супутника «Sohae», аби посилити свій ядерний потенціал. Про це повідомляє REUTERS з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA.

Випробування пройшли на ракетному полігоні, який Північна Корея обіцяла закрити. Втім, у КНДР не уточнили, що саме за випробування проводили. Це вже друге таке випробування за останній тиждень на стартовому майданчику супутника. Перше влада КНДР назвала «успішним випробуванням стратегічного значення».

Раніше в КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні. «Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР», - йшлося в повідомленні.