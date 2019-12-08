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    В КНДР повідомили про проведення успішних випробувань на космодромі

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    В КНДР повідомили про проведення успішних випробувань на космодромі

    Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР

    В КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.

    Про це в неділю повідомило агентство ЦТАК.

    «Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР», - йдеться в повідомленні.

    Агентство не уточнило, про які саме випробуваннях йдеться.

    Випробувальний полігон Сохе, також званий космодромом, знаходиться в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені.

    Питання ліквідації ядерних об'єктів в Йонбені порушувалося на зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Ханої в лютому поточного року. За підсумками консультацій стало відомо, що Пхеньян запропонував ці заходи, зажадавши у відповідь пом'якшення режиму санкції. Однак американська сторона не пішла на це, заявивши, що ліквідації цих об'єктів буде недостатньо.

    США санкції
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