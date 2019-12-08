В КНДР повідомили про проведення успішних випробувань на космодромі
Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР
В КНДР заявили, що провели ввечері 7 грудня успішні випробування на полігоні Сохе в районі Тончхан-ні.
Про це в неділю повідомило агентство ЦТАК.
«Результати випробувань нададуть в найближчому майбутньому істотний вплив на зміну стратегічної позиції КНДР», - йдеться в повідомленні.
Агентство не уточнило, про які саме випробуваннях йдеться.
Випробувальний полігон Сохе, також званий космодромом, знаходиться в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені.
Питання ліквідації ядерних об'єктів в Йонбені порушувалося на зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Ханої в лютому поточного року. За підсумками консультацій стало відомо, що Пхеньян запропонував ці заходи, зажадавши у відповідь пом'якшення режиму санкції. Однак американська сторона не пішла на це, заявивши, що ліквідації цих об'єктів буде недостатньо.