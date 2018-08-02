Площа пожежі в академії у Харкові збільшилася до 800 кв. м



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Пожежа в Інженерно-педагогічній академії локалізована

У Харкові локалізували пожежу в Інженерно-педагогічній академії. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Відзначимо, що загальна площа пожежі збільшилась до 800 кв. м.

За даними на 18:00 пожежа була локалізована. Зараз триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, у центрі Харкова в приміщенні Української інженерно-педагогічної академії сталася масштабна пожежа. Як повідомили у держслужбі з питань надзвичайних ситуацій Харківської області про подію рятувальникам повідомили в 15.07.

«До місця події відразу за підвищеним номером складності були направлені підрозділи ДСНС у кількості 9-ти відділень на автоцистернах, 3 відділення на автодрабині, 1 відділення на аварійно-рятувальному автомобілі, а також інша спецтехніка», - розповіли у ДСНС.