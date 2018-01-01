Плотницький сидить у російському СІЗО - ЗМІ

Заруба, соратник екс-ватажка «ЛНР» Болотова, підтвердив чутки про арешт у Росії Плотницького

Владлен Заруба - один із соратників покійного екс-ватажка «ЛНР» Валерія Болотова, заявляє, що Ігор Плотницький після перевороту й втечі перебуває в СІЗО Петербурга під неофіційною назвою «Хрести». Там, за словами Заруби, Плотницький дає показання, передають «Новости Донбасса». В ефірі YouTube-каналу



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Екс-лідер «ЛНР» Ігор Плотницький

Заруба, соратник екс-ватажка «ЛНР» Болотова, підтвердив чутки про арешт у Росії Плотницького

Владлен Заруба - один із соратників покійного екс-ватажка «ЛНР» Валерія Болотова, заявляє, що Ігор Плотницький після перевороту й втечі перебуває в СІЗО Петербурга під неофіційною назвою «Хрести». Там, за словами Заруби, Плотницький дає показання, передають «Новости Донбасса».

В ефірі YouTube-каналу PolitWera бойовик також висловив припущення, що саме через свідчення Плотницького у Росії заарештували генерального директора корпорації «Індустріальний Союз Донбасу» Олега Мкртчана.

Заруба стверджує, що в тому числі через Мкртчана Росія виділяла гроші для «ЛНР».

Про затримання Олега Мкртчана стало відомо 7 лютого. В ІСД заявили, що не мають інформації про причини затримання Мкртчана. За інформацією ЗМІ, кримінальна справа може бути пов'язана з розкраданням частини коштів, виданих ІСД у вигляді кредитів російськими банками кілька років тому. Гроші могли вивести через офшорні компанії і викрасти.

Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної «Луганської народної республіки» Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я. Ватажком терористичної організації «Луганська народна республіка» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав в Росію, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько тисячі військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.