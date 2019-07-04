Поблизу Станиці Луганської горить замінований ліс: є поранений



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Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав поранення тракторист

У середу поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га.

Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що дана територія замінована.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства.

Піротехнічним підрозділом ДСНС проводяться роботи по розмінуванню місцевості.

Станом на 7:00 4 липня до місця пожежі направлено 110 чол. та 25 од. техніки, з них від ДСНС 86 чол. о/с та 20 од. техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 чол. та 3 од. техніки.