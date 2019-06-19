Податківці Іспанії затримали судно з десятьма тоннами гашишу та українським екіпажем



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Судно з 10 т гашишу йшло під прапором Молдови

Судно йшло під прапором Молдови і було затримано ще в понеділок, 17 червня

В Іспанії співробітники податкового управління затримали торговельне судно ELG з десятьма тоннами гашишу і українським екіпажем. Про це повідомляє прес-служба Податкової служби Іспанії.

«У ході подальшої розвідки судна співробітники митного нагляду виявили на судні близько 350 згортків з гашишем, вагою близько 10 тонн», - йдеться в повідомленні.

Судно під прапором Молдови ELG, довжиною 79 метрів, було затримано в понеділок, 17 червня, о 13.00 в 98 милях (158 км) на північний схід від портового міста Картахени, який входить в автономне співтовариство Мурсія на південному сході Іспанії.

Екіпаж складався з восьми осіб, які виявилися громадянами України. Розслідування було проведене в зоні митного контролю Мурсії при координації з головним оперативним управлінням Департаменту митниці та спеціальних податків Податкового агентства та при співпраці з французькою, італійською та турецькою владою, а також Центром розвідки проти тероризму та організованої злочинності (CITCO) і Координаційним центром по боротьбі з наркотиками в Середземномор'ї.

У податковій службі зазначили, що стеження за кораблем розпочалася півроку тому після того, як іспанське управління морської розвідки митного контролю отримало відомості про його незаконну діяльність. Наркотики вилучили, судно ELG і його екіпаж у супроводі патрульних катерів відправили в порт міста Картахени, де вони постануть перед правосуддям.

