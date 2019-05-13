Подружжя росіян попросило притулку в Україні



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Утікачі розповіли, що були вимушені закрити свій бізнес в РФ через погрози

Прикордонники Сумського загону у понеділок, 13 травня, затримали сімейну пару з Росії, яка незаконно перетнула кордон України з метою отримання політичного притулку. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Затримані відразу ж розповіли прикордонникам, що вони є подружжям і, минаючи російські пункти пропуску, тікають з Росії через переслідування в РФ з метою отримання політичного притулку в Україні.

У ході бесіди чоловік розповів, що більше десяти років займався прибутковим бізнесом, а саме - продажем автомобілів, через що піддавався постійному тиску і примусу платити данину від начальника одного з районних управлінь внутрішніх справ Москви.

«У 2010 році він був змушений закрити свій бізнес через постійні погрози та створення штучних перепон від представників влади», - сказано в повідомленні.

Росіянин додав, що згодом він створив свою інтернет-сторінку, на якій, в основному, висловлював невдоволення чинною владою РФ, негативно висловлювався щодо анексії Криму та дій РФ на міжнародній арені і рекламував інших російських опозиційних блогерів.

Повідомляється, що за його відкрите невдоволення діями Росії, які вона проводить на території України, ухвалення в РФ законів про фейки, заборону критики влади і коментування трагедії Боїнгу MH-15, з 2014 року на адресу опитуваного та членів його сім’ї почали надходити погрози з вимогою видалити опубліковані матеріали.

«У зв'язку з цим вони ухвалили рішення разом з дружиною незаконним чином потрапити на територію України і попросити політичного притулку», - констатували прикордонники.

Тривають перевірочні заходи.