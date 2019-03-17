Поет Павличко перетворив свій творчий вечір на агітацію за Порошенка



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«Опора» закликала правоохоронців перевірити фінансування заходу

У Богуславі Київської області під час творчого вечора українського поета Дмитра Павличка здійснювалась агітація на користь кандидата в президенти Петра Порошенка.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Спостерігачі зазначали, що на заході були присутні здебільшого працівники бюджетних установ і, попри те, що він не був широко анонсований, на нього завітало багато людей.

Вечір почався з невеликого екскурсу у творчість поета, проте незабаром вінпочав розповідати, як був довіреною особою Петра Порошенка .

Також він підкреслив, що його погляди збігаються з поглядами кандидата в президенти від ВО Свобода Руслана Кошулинського. Водночас він додав, що Кошулинському необхідно поєднатися з Петром Порошенком, тому що «армія Петра Порошенка бореться за ті самі ідеали, що, партія Свобода».

Під час свого виступу поет розповідав також біографію Петра Порошенка, наголошував на тому, що інші кандидати його дискредитують.

Крім того, наголосив на розвитку армії й української мови, назвавши це заслугами чинного президента.

У підсумку Павличко відкрито закликав голосувати за чинного президента на виборах: «Якщо ми зараз не виграємо, ми, це значить – ви, народ, буде розв'язувати це питання, то я думаю, що ми попадемо дуже надовго у таку ситуацію, коли Україні, як державі, буде поламано крила».

В «Опорі» наголосили, що цей захід має бути перевірений правоохоронними органами на предмет його фінансування.