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    Погода на сьогодні: у деяких регіонах потеплішає до +6

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    Погода на сьогодні: у деяких регіонах потеплішає до +6

    У столиці мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +1 градуса

    На більшій частині території України сьогодні, 2 березня, прогнозується мінливо хмарна погода, без опадів, свідчать дані Укргідрометцентру.

    Винятки становитимуть Сумська, Харківська, Донецька і Луганська області (там очікуються опади у вигляді мокрого снігу), а також окупований Крим, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області (там опадів не передбачається, але буде хмарно).

    Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +6 градусів на заході, від -1 до +1 - на півночі, від -1 до +2 - на сході і в центрі, від 0 до +5 - на півдні.

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