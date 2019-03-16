Поки Путін живий, нічого доброго від нього я б не очікував, - Горбулін



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«Президент визначає зовнішню політику, а тут зовнішньою політикою і не пахне. Тут відносини Росії і України», - підкреслив Горбулін Фото: Укрінформ

Горбулін зауважив, що президент, якого оберуть українці на майбутніх виборах, «має будувати Україну і разом з нею думати, як повернути Донбас»

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін зауважив, що майбутньому президенту України буде непросто повернути Донбас, адже «поки Путін живий», нічого доброго, схоже, не станеться.

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«Інститут стратегічних досліджень підготував дуже серйозний документ, він називався «Донбас і Крим: ціна повернення». Ми там запропонували 4 чи 5 дій, які потрібно зробити. На жаль, єдине, що було зроблено, це коли кримські татари підірвали ЛЕП, електроенергію в Крим. Жодна інша наша пропозиція не була реалізована», - розповів Горбулін.

Він зауважив, що президент, якого оберуть українці на майбутніх виборах, «має будувати Україну і разом з нею думати, як повернути Донбас».

«Чи варто перебільшувати роль президента в цій справі? Він визначає зовнішню політику, а тут зовнішньою політикою і не пахне. Тут відносини Росії і України. Поки Путін живий, нічого доброго від нього я б не очікував», - підкреслив політик.