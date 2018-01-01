Суд виніс вирок поліцейським начальникам, які тероризували пилораму на Полтавщині

Трійка поліцейських визнали свою провину і підписали угоди з прокуратурою

Великобагачанський районний суд Полтавської області визнав винними колишніх начальника Лубенського відокремленого підрозділу Головного управління Нацполіції в Полтавській області Василя Овчаренка, заступника начальника лубенської поліції Олега Єрмака і начальника сектору реагування патрульної поліції №2 Юрія Лапка в одержанні неправомірної



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Трійка поліцейських визнали свою провину і підписали угоди з прокуратурою

Великобагачанський районний суд Полтавської області визнав винними колишніх начальника Лубенського відокремленого підрозділу Головного управління Нацполіції в Полтавській області Василя Овчаренка, заступника начальника лубенської поліції Олега Єрмака і начальника сектору реагування патрульної поліції №2 Юрія Лапка в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України) і призначив усім трьом штрафи по 25,5 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 16 лютого.

За даними досудового розслідування, у серпні 2017 року начальник поліції Овчаренко створив організовану групу з числа свого заступника та підлеглого з метою блокування діяльності місцевого ТОВ «Агат», яке займається обробкою деревини. Того ж місяця головний поліцейський запросив до свого службового кабінету керівника деревообробного підприємства і почав вимагати надання 10 куб. м дошки. Водночас Овчаренко пообіцяв, що після задоволення його вимог, він вплине на підлеглих, щоб ті не перешкоджали роботі ТОВ «Агат».

Василь Овчаренко

У середині вересня з території пилорами поліцейські ЗІЛом вивезли деревину обрізної породи на суму 5200 гривень.

У жовтні вказівкою начальника лубенської поліції було вивезено з ТОВ «Агат» дошки обрізної породи сосни на суму 3836 гривень.

Після цього керівник підприємства запропонувала поліцейським змінити форму хабаря - не деревиною, а грішми, оскільки на той час не мала в наявності деревини відповідної кількості та якості. У відповідь правоохоронці почали вимагати 20 тис. грн, а також три машини дров з дуба.

11 жовтня минулого року під час вивантаження машини дров припинено діяльність злочинної організованої групи на чолі з керівником лубенської поліції.

Загальна сума неправомірної вигоди, отримана учасниками організованої злочинної групи, становила 13261 гривень.

Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури та обвинуваченими укладені угоди про визнання винуватості, що передбачали стягнення штрафів по 25,5 тис. грн з кожного поліцейського. У підсумку суд затвердив ці угоди.