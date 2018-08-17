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    Поліцейські з Луганщини проходять в Дніпрі курси з тактичної медицини

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    <p>Курс по тактичній медицині відпрацьовують у польових умовах</p> - Поліцейські з Луганщини проходять в Дніпрі курси з тактичної медицини

    Курс по тактичній медицині відпрацьовують у польових умовах

    «Будь-які інвестиції в нові знання тих, хто працює в патрульній поліції - це інвестиції у врятовані життя», - наголосив радник голови Дніпропетровської ОДА

    В Дніпропетровській області працівники патрульної поліції проходять курс тактичної медицини, щоб навчитися надавати першу медичну допомогу і рятувати життя людей. Про це повідомив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

    «Той випадок, коли твоя нинішня робота зводить з цікавими людьми, разом з якими ви спільно робите важливу і правильну справу. Організували в нас в Дніпрі курси по тактичній медицині для поліцейських з моєї рідної Луганської області», - написав він у Facebook.

    Голик уточнив, що ініціаторами проведення курсу для поліцейських виступили начальник патрульної поліції Луганської області Олександр Гостіщев і завідуючий відділенням Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Денис Сурков.

    «Не міг не підтримати хлопців та не взяти в цьому участі. Дуже поважаю Дениса – завідуючого дитячою реанімацією для новонароджених, яку ми відкрили у 2016-му році в Дніпрі в рамках будівництва нового корпусу дитячої обласної лікарні і також, як і я, радника Валентина Резніченка (голови Дніпропетровської обладміністрації, - ред.). Денис розробив курси з тактичної медицини й методично впроваджує ці знання в голови всіх», - розповів Голик.

    Він також зазначив, що народився у Луганську і тому був радий допомогти патрульній поліції з цієї області. Але найголовніша мотивація – порятунок життя людей. «Такі курси – це важливо. Тому що базових знань недостатньо. А кожен поліцейський має бути впевнений, що зможе надати першу медичну допомогу людині, яка цього потребує, до приїзду швидкої», - підкреслив радник голови Дніпропетровської ОДА.

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    Поліцейські з Луганщини проходять в Дніпрі курси з тактичної медицини
    Поліцейські з Луганщини проходять в Дніпрі курси з тактичної медицини
    Поліцейські з Луганщини проходять в Дніпрі курси з тактичної медицини
    Поліцейські з Луганщини проходять в Дніпрі курси з тактичної медицини

    «Реформа поліції – одна з найважливіших реформ нашої країни. Будь-які інвестиції в нові знання тих, хто працює в патрульній поліції – це інвестиції у врятовані життя», - наголосив Голик.

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    Луганщина медицина Дніпро Дніпропетровщина поліція
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