Поліцейські за день впіймали шістьох корупціонерів

Правоохоронці за добу затримали п’ятьох хабарників та одного громадянина за спробу підкупу поліцейського

Лише за один день працівники територіальних підрозділів Департаменту захисту економіки НПУ викрили шістьох зловмисників, інформують правоохоронці у себе на сторінці у Facebook. Затримали п’ятьох хабарників та одного громадянина за спробу підкупу поліцейського. Затримання провели в 4-х регіонах країни. Суми хабарів коливалися від 8 тисяч



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Правоохоронці за добу затримали п’ятьох хабарників та одного громадянина за спробу підкупу поліцейського

Лише за один день працівники територіальних підрозділів Департаменту захисту економіки НПУ викрили шістьох зловмисників, інформують правоохоронці у себе на сторінці у Facebook.

Затримали п’ятьох хабарників та одного громадянина за спробу підкупу поліцейського. Затримання провели в 4-х регіонах країни. Суми хабарів коливалися від 8 тисяч гривень до однієї тисячі доларів США.

Так, в Харківській та Одеській областях за ухилення від проходження строкової служби у Збройних силах України затримано двох працівників районних військових комісаріатів.

На Харківщині начальник відділу одного з райвійськкоматів вимагав за свої «послуги» 700 доларів США.

На Одещині «колега по цеху» за сприяння в ухиленні від служби в Збройних силах України та не оголошення призовника в розшук зажадав одну тисячу доларів США.

На Полтавщині поліцейські задокументували протиправну діяльність начальника управління агропромислового розвитку однієї з районних державних адміністрацій області.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що за перерахунок заборгованості коштів, виділених по бюджетній програмі «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників», зловмисник вимагає від представника аграрної компанії 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

На Львівщині у хабарництві викрито начальника одного з районних підрозділів міграційної служби та начальника відділу відшкодування ПДВ одного з структурних підрозділів податкової інспекції області.

Так, для отримання біометричного паспорта громадянина України для виїзду закордон керівник районного сектору ГУ ДМС України у Львівській області вимагав від громадянина 10 тисяч гривень хабара.

А за сприяння у прискоренні процедури реєстрації платника податку на додану вартість начальник відділу одного з територіальних органів ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області теж вимагав та отримав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.



На Полтавщині працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, внутрішньої безпеки обласного управління ДВБ НПУ та слідчі Головного управління поліції області затримали чоловіка за спробу підкупу поліцейського.

Поліцейські встановили, що на чоловіка було складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП). За не направлення адміністративного протоколу до суду та уникнення відповідальності він звернувся «з пропозицією» до інспектора патрульної поліції.

Затримали фігуранта під час передачі 8 тисяч гривень неправомірної вигоди патрульному. В усіх випадках грошові кошти вилучено та по всім фактах відкриті кримінальні провадження.