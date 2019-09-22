Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів



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Протести в Гонконзі

Протестувальники топтали та підпалювали китайський прапор

Поліція Гонконгу у неділю застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які вчинили погроми на вокзалі і в торговому центрі.

Сотні протестувальників зібралися в торговому центрі New Town Plaza в районі Ша Тін, скандуючи: «Боріться за свободу» і «Визволіть Гонконг».

Також протестувальники топтали та підпалювали китайський прапор. Активісти розбили відеокамери та каси на станції.

Коли мітингувальники вийшли назовні, вони запалили барикади з картону. Поліція застосувала сльозогінний газ під час того, як активісти почали кидатися бруківкою.

Як відомо, масові акції протесту в Гонконгу тривають понад три місяці. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з п'яти вимог демонстрантів і повністю відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю.

Та, попри це, багато прибічників опозиції висловлюють готовність продовжувати свої акції. Вони посилюються у вихідні та святкові дні та періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць, підпалами й актами вандалізму в метро.