Поліція Миколаєва затримала банду наркоторговців

Правоохоронці провели одночасно понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи – у Миколаєві та Києві

Правоохоронці вперше в Україні викрили діяльність групи наркоділків такого масштабу, яка розповсюджувала наркотичні речовини безконтактним збутом наркотичних засобів не тільки на території обласного центру, але й у інших регіонах країни. Про це повідомляє прес-службу Нацполіції. Спецоперація відбувалась 21 січня близько сьомої години



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Правоохоронці провели одночасно понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи – у Миколаєві та Києві

Правоохоронці вперше в Україні викрили діяльність групи наркоділків такого масштабу, яка розповсюджувала наркотичні речовини безконтактним збутом наркотичних засобів не тільки на території обласного центру, але й у інших регіонах країни.

Про це повідомляє прес-службу Нацполіції.

Спецоперація відбувалась 21 січня близько сьомої години ранку в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Отримавши ухвали суду, правоохоронці провели одночасно понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи – у Миколаєві та Києві.

Поліцейські встановили, що вказані громадяни організували стійке злочинне угрупування для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих закладок. Збут здійснювався за допомогою соцмережі, де вказувались ціни та вид наркотичних засобів, а також місця їх схованок. Гроші за товар ділки отримували від клієнтів через електронні гаманці платіжних систем.

В ході обшуків співробітники поліції виявили беззаперечні докази злочинної діяльності ділків: банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв'язку, чорнові записи злочинної діяльності, різноманітну вогнепальну та травматичну зброю та боєприпаси, бойову гранату РГД-5 та мисливську рушницю, комп'ютерну техніку для майнінгу криптовалют на суму понад 5 млн грн, яка була придбана за гроші, отримані злочинним шляхом. Також у членів угруповання правоохоронці вилучили грошові кошти як в національній, так і в іноземній валютах – понад 400 000 грн, $25 тис., 8 тис. євро, а також наркотичні речовини, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько 100 тис. грн. Накладено арешт на сім елітних автомобілів.

Чотирьох мешканців Миколаєва, віком від 24-х до 25-ти років, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

З місцевою прокуратурою узгоджено повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину та вже підготовлені клопотання про обрання для чоловіків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним кримінальним законодавством розповсюджувачам наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.