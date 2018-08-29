Поліція на Миколаївщині штурмувала будинок наркоторговців



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Фото: пресс-служба Национальной полиции Наркоторговці виручали в місяць понад 150 тисяч гривень

Подружня пара наркоділків, 38-ми та 34-х років, організували бізнес з продажу наркотиків

На Миколаївщині поліцейські брали штурмом будинок подружжя-наркоторговців

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У спецоперації брали участь одночасно оперативники з кількох управлінь.

Відомо, що подружня пара наркоділків, 38-ми та 34-х років, організували бізнес з продажу наркотиків.

Поліцейські задокументували більше 15 фактів продажу опію. Свою діяльність ділки конспірували: не допускали сторонніх, розмістили на подвір’ї камери спостереження, у будинку встановили броньовані двері, а територію охороняли дві вівчарки.

На подружжя наркоторговців працювали ще двоє – чоловік та жінка, які були посередниками. За підшукування клієнтів та доставку замовлення вони брали гроші або опій. За їхніми місцями проживання також провели обшуки.

Поліцейські встановили, що у середньому впродовж дня наркоторгівці обслуговували понад 50 клієнтів, продаючи їм опій по 80 гривень за 1 мл, та щомісячний їхній заробіток сягав понад 150 тисяч гривень.

Під час затримання жінка намагалась позбутись речових доказів та встигла знищити частину наркотиків. У ході обшуку поліцейським вдалось вилучити 250 мл опію. Також у будинку знайшли 7 ампул «Морфіну» та ймовірно здобуті злочинним шляхом ювелірні вироби на понад 250 тисяч гривень, 60 тисяч грн готівки та помпову рушницю з набої до неї.

Наразі і подружжя наркоділків, і подружжя їх помічників-посередників затримано у порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Триває проведення відповідних експертиз. Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.