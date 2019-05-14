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    Поліція переходить на німецькі пістолети-кулемети «МР-5»

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    Поліція переходить на німецькі пістолети-кулемети «МР-5»

    Замість АКС-74У калібру 5,45 мм українські патрульні отримають суто поліцейський MP5 з пістолетним патроном

    В середу, 15 травня, голова Нацполіції Сергій Князєв презентує пістолет-кулемет «МР-5». Цим зразком зброї планується замінити в поліції автоматичну зброю радянських зразків.

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    Раніше Князєв заявляв, що в Нацполіції планують на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінивши їх сучасним європейським зброєю.

    В березні 2019 року глава Нацполіції України повідомляв, вже прийнято рішення про закупівлю німецьких МР5, якими буде забезпечено кожен патрульний наряд. Хоча в Heckler & Koch тоді повідомили, що не ведуть переговорів з Україною.

    Maschinenpistole 5, або МР5 – це пістолет-кулемет, розроблений німецьким виробником стрілецької зброї, фірмою Heckler & Koch в 1960-х роках на основі німецької автоматичної гвинтівки HK G3. Використовує набої калібру 9х19 мм (Парабелум), які виробляють на вінницькому заводі «Форт». В ФРН МР5 прийняли на озброєння поліції та прикордонної служби у 1966 році.
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