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    Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації Порошенка

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    Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації Порошенка

    Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації президе

    Урядовий квартал у центрі Києва перекрили для руху автомобільного транспорту напередодні запланованих на 16 березня акцій у зв'язку з розкраданнями в оборонній сфері.

    Машини поліції блокують проїзд на підходах до Адміністрації президента.

    Таким чином перекрито в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська і Липська.

    На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

    Як відомо, на 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні оборонних засобів.

    машини поліція
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