Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації Порошенка



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Поліція перекрила вулиці навколо Адміністрації президе

Урядовий квартал у центрі Києва перекрили для руху автомобільного транспорту напередодні запланованих на 16 березня акцій у зв'язку з розкраданнями в оборонній сфері.

Машини поліції блокують проїзд на підходах до Адміністрації президента.

Таким чином перекрито в'їзди на вулиці Шовковична, Інститутська, Лютеранська, Садова, Круглоуніверситетська і Липська.

На закриту територію можуть потрапити тільки мешканці прилеглих будинків.

Як відомо, на 12:00 суботи, 16 березня, в центрі Києва заплановані масові акції з вимогою притягнути до відповідальності винних у розкраданні оборонних засобів.