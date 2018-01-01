Троє невідомих осіб жорстоко побили Бичкова біля власного гаража

У Кривому Розі поліція розслідує побиття помічника депутата Криворізької міськради від партії «Укроп» Миколи Колесника Бориса Бичкова. За даними поліції, на місце інциденту, що стався в ніч з 4 на 5 січня, виїздила слідчо-оперативна група. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/boris.bychkov Борис Бичков

Троє невідомих осіб жорстоко побили Бичкова біля власного гаража

У Кривому Розі поліція розслідує побиття помічника депутата Криворізької міськради від партії «Укроп» Миколи Колесника Бориса Бичкова.

За даними поліції, на місце інциденту, що стався в ніч з 4 на 5 січня, виїздила слідчо-оперативна група.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацію «заподіяння легких тілесних ушкоджень» – стаття 125 Кримінального кодексу України.

Остаточне рішення буде ухвалене після отримання висновків судово-медичної експертизи щодо тяжкості зазнаних ушкоджень.

Раніше в партії «Укроп» повідомили про побиття невідомими Бориса Бичкова – помічника депутата Криворізької міськради Миколи Колесника, який є головою Криворізької міської організації цієї партії і очолює в міськраді її фракцію. За даними партії, троє невідомих осіб жорстоко побили Бичкова біля власного гаража. Потерпілий зміг дістатись додому, де дружина викликала поліцію та звернулась до медиків. Він зазнав закритої черепно-мозкової травми та численних ушкоджень м’яких тканин.

Сам Бичков написав у Facebook, що нападники «не взяли взагалі нічого» – ні грошей, ні телефона, ні ключів від автівки, а наприкінці «сказали, що ще зустрінемось».

Колесник заявив, що вважає напад на Бичкова «залякуванням та тиском на представників своєї політичної сили». Зокрема, він поінформував, що Бичков останнім часом допомагав йому у справах, що стосуються відстоювання інтересів громади, зокрема, у виявленні порушень при реконструкції парку та палацу культури.

До 2014 року Микола Колесник представляв у Криворізькій міськраді Партію регіонів, після Революції гідності вийшов із неї, опікувався добровольчим батальйоном «Кривбас».

Джерело: Радіо Свобода