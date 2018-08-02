  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція у Греції затримала підозрюваного у підпалах лісу

    • Розсилка
    23 липня у Греції&nbsp;на захід від Афін&nbsp;спалахнула&nbsp;масштабна лісова пожежа - Поліція у Греції затримала підозрюваного у підпалах лісу
    23 липня у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа

    Затриманим виявився 35-річний місцевий житель

    Поліція Греції затримала підозрюваного в підпалах, внаслідок чого біля Афін виникли лісові пожежі, що призвело до людських жертв. Про це повідомили в агентстві пожежної охорони Греції, передає Ekathimerini.

    Зазначається, що затриманий міг зробити кілька підпалів в східній Аттиці у муніципалітеті Маратонас, де у результаті лісових пожеж загинула 91 людина.

    «Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в здійсненні кількох підпалів в муніципалітеті Маратонас в східній Аттиці», - вказано у повідомленні.

    Затриманим виявився 35-річний чоловік. Його звинувачують у вчиненні підпалів у землях Різарі. Підпали стались між 26 і 31 липня. Також затриманого звинувачують у  непокорі грецьким правоохоронним органам.

    У ході розслідування встановлено, що лісова пожежа могла виникнути  після того, як один з місцевих жителів вирішив спалити деревину. Також слідство зазначає, що в районі Неа Макрі виникли дві окремі пожежі, які стали результатом умисного підпалу.

    Водночас 28 липня 2018 року грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожеж є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбальство. 

    Ззаначимо, що 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона. У результаті кількість жертв внаслідок пожеж сягнула 91 особи.

     

    Читайте також
    пожежа Греція розслідування поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ