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    Поліція у Парижі проводить повну евакуацію таборів мігрантів

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    Табір мігрантів у Парижі - Поліція у Парижі проводить повну евакуацію таборів мігрантів
    Табір мігрантів у Парижі

    23 тис. 300 мігрантів, які проживають у таборах у Парижі, будуть евакуйовані на короткий термін

    Міністерство внутрішніх справ Франції має намір у стислі терміни евакуювати всі незаконні табори, де проживають мігранти, у столиці країни.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб, передає RFI.

    «23 тис. 300 мігрантів, які проживають у таборах у Парижі, будуть евакуйовані на короткий термін», - сказав Коломб.

    Міністр внутрішніх справ попередив, що в ході операції з евакуації буде здійснюватися адміністративний контроль для встановлення осіб, які мають право на притулок, і тих, хто не має наміру залишатися на території країни.

    МВС уже критикувало паризьку мерію в неефективних діях у боротьбі із незаконними емігрантськими таборами, зокрема у безрезультативності операцій, які проводилися, а також забезпеченні притулком великої кількості законних прохачів. 

    «40% усіх прохачів притулків подають документи в Паризькому регіоні Іль-де-Франс, який може розмістити лише 2%», - вказав міністр.

    Він також закликав мерію Парижа долучитися до операції, оскільки в разі відновлення таборів після евакуації поліцією проведена операція буде безрезультативною.

    Коломб запевнив, що поліцейська операція проводитиметься відповідно до вимог надання притулку та вимог чинного законодавства щодо іноземців. 

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