Поліція у Парижі проводить повну евакуацію таборів мігрантів

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Табір мігрантів у Парижі

23 тис. 300 мігрантів, які проживають у таборах у Парижі, будуть евакуйовані на короткий термін

Міністерство внутрішніх справ Франції має намір у стислі терміни евакуювати всі незаконні табори, де проживають мігранти, у столиці країни.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб, передає RFI.

«23 тис. 300 мігрантів, які проживають у таборах у Парижі, будуть евакуйовані на короткий термін», - сказав Коломб.

Міністр внутрішніх справ попередив, що в ході операції з евакуації буде здійснюватися адміністративний контроль для встановлення осіб, які мають право на притулок, і тих, хто не має наміру залишатися на території країни.

МВС уже критикувало паризьку мерію в неефективних діях у боротьбі із незаконними емігрантськими таборами, зокрема у безрезультативності операцій, які проводилися, а також забезпеченні притулком великої кількості законних прохачів.

«40% усіх прохачів притулків подають документи в Паризькому регіоні Іль-де-Франс, який може розмістити лише 2%», - вказав міністр.

Він також закликав мерію Парижа долучитися до операції, оскільки в разі відновлення таборів після евакуації поліцією проведена операція буде безрезультативною.

Коломб запевнив, що поліцейська операція проводитиметься відповідно до вимог надання притулку та вимог чинного законодавства щодо іноземців.