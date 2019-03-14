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    Новини

    Поліція відкрила 150 справ з початку президентської кампанії

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    Поліція відкрила 150 справ з початку президентської кампанії

    З початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2885 повідомлень про порушення

    В Україні поліція з початку передвиборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 150 кримінальних справ.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    За минулу добу, 12 березня, поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень за фактами порушення у виборчій сфері. Зареєстровано 76 повідомлень про події, пов'язані з виборами.

    Всього з початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 2885 повідомлень про порушення. Крім того, правоохоронці склали 529 адміністративних протоколів, пов'язаних з виборчим процесом. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами 150.

    Зокрема, 65 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 85 - пов'язані з проведенням виборчої кампанії. Також складено 529 адміністративних протоколів.

    поліція
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