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    Поліція відпустила жінку, яка викинула свою мертву дитину у валізі в Чернівцях

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    <span>Анна Пилявська</span> - Поліція відпустила жінку, яка викинула свою мертву дитину у валізі в Чернівцях
    Анна Пилявська
    Фото: соцмережі

    Наразі жінку підозрюють лише у крадіжці – вона вкрала гроші та рушницю у власного батька

    З поліцейського відділку відпустили 22-річну Анну Пилявську, яка наприкінці червня у Чернівцях викинула у валізі свого мертвого 3-річного сина.

    За інформацією «UA: Буковина», наразі жінку підозрюють лише у крадіжці – вона вкрала гроші та рушницю у власного батька ще до того, як викинула тіло сина у валізі.

    Запобіжний захід за цим обвинуваченням їй мають обрати в понеділок, 5 серпня.

    Щодо справи про викинуту дитину, то Анну Пилявську відпустили, оскільки прокурор не підписав повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали жінку 1997 року народження, яка наприкінці червня викинула у валізі тіло свого трирічного сина.

    Мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його через кілька днів після смерті. Валізу з мертвою дитиною знайшли в кущах у Чернівцях наприкінці червня.

    Труп хлопчика був загорнутий у ковдру. Поліція тоді відразу відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

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