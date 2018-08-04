Поліція викрила двох наркоаграріїв на Київщині: врожай спалили



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Коноплі

Обидва наркоаграрії планували в подальшому продавати коноплі

На Київщині задокументовано злочинну діяльність двох підприємливих наркоаграріїв. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

За його даними, більше 100 кущів сортової елітної коноплі виявили та вилучили оперативники Управління протидії наркозлочинності на території домоволодіння 40-річного раніше судимого жителя села Капітанівка Києво-Святошинського району. Чоловік вирощував рослини у горщиках у обладнаному спеціальним освітленням приміщенні та на присадибній ділянці.

Таку ж протизаконну діяльність наркоаграрія поліцейські ліквідували у місті Обухів. Чоловік вирощував вдома 130 кущів нарковмісної рослини та також зберігав вже у висушеному подрібненому вигляді.

Обидва планували в подальшому продавати коноплі за грошову винагороду.

Наразі декілька кущів направлено на експертизу, інше поліцейські ліквідували шляхом спалення.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження у порядку ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.