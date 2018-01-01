Поліція збільшила кількість нарядів для викликів за номером 102

Наряди поліції охорони увійшли до системи єдиної дислокації нарядів поліції

На виклики за номером 102 додатково будуть реагувати 640 нарядів. Про це заявив глава НПУ Сергій Князєв, ідеться на сайті Нацполіції. Так, наряди поліції охорони увійшли до системи єдиної дислокації нарядів поліції. Це має розвантажити екіпажі патрульної поліції і звести до мінімуму швидкість прибуття поліцейських на місця викликів.



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Наряди поліції охорони увійшли до системи єдиної дислокації нарядів поліції

На виклики за номером 102 додатково будуть реагувати 640 нарядів.

Про це заявив глава НПУ Сергій Князєв, ідеться на сайті Нацполіції.

Так, наряди поліції охорони увійшли до системи єдиної дислокації нарядів поліції. Це має розвантажити екіпажі патрульної поліції і звести до мінімуму швидкість прибуття поліцейських на місця викликів.

Зазначається, що з початку цього року співробітники поліції охорони здійснили понад 9 тисяч виїздів після повідомлень людей на спецлінію 102. Близько 3,4 тисяч викликів з цієї кількості — це повідомлення про злочини.

Князєв також зазначив, що пріоритетом у роботі поліцейських охорони залишається реагування на виклики згідно з договірними умовами, який наразі небагато.

Він додав, що співробітники поліції охорони вже пройшли спеціальне навчання.

Глава НПУ також розповів, що повідомлення про виклик з call-центру надходять на спеціальні планшети. Його забирає той наряд, який знаходиться найближче та не задіяний до виконання інших завдань.