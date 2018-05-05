Поліцію Луганської області очолив Сергій Колесник

Колесник приступив до виконання обов'язків відучора

Полковник Сергій Колесник очолив поліцію Луганської обл. замість Сергія Комісарова, який став головою поліції Запорізької області. Про це повідомляється на сайті МВС. Голова Нацполіції України Сергій Князєв у суботу представив Колесника особовому складу обласної поліції. «За погодженням з міністром внутрішніх справ я представлю вам нового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Колесник

Колесник приступив до виконання обов'язків відучора

Полковник Сергій Колесник очолив поліцію Луганської обл. замість Сергія Комісарова, який став головою поліції Запорізької області. Про це повідомляється на сайті МВС.

Голова Нацполіції України Сергій Князєв у суботу представив Колесника особовому складу обласної поліції.

«За погодженням з міністром внутрішніх справ я представлю вам нового керівника поліції Луганської області - колишнього заступника начальника поліції Донеччини полковника поліції Сергія Колесника. За наказом голови Національної поліції України він приступив до виконання обов'язків відучора», - сказав Князєв.

Колесник 17 років працював у карному розшуку, від оперуповноваженого до заступника начальника управління з боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС у Кіровоградській області.

У 2014 році він очолив кримінальну міліцію Маріуполя. У 2015 році його призначили на посаду начальника місцевої міліції, а через кілька місяців він став заступником начальника - начальником кримінальної поліції Донецької області.

Сергій Колесник також ніс службу в «гарячих точках», у тому числі Широкиному та Авдіївці, й особисто очолював усі оперативно-розшукові операції.

У 2017 році президент України Петро Порошенко нагородив його відзнакою «За бездоганну службу».